黑龍江前副省長認受賄　新華人壽前董事長遭起訴

最高人民法院發布消息，山東省菏澤市中級人民法院周三（15日）一審開庭審理了黑龍江省委前常委，省政府前黨組副書記、副省長王一新受賄案。王一新當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。

菏澤市人民檢察院起訴指控，王一新2008年7月至2020年10月於海南省農墾總局、海南省農墾總公司、海南省農墾集團有限公司、山西省政府等任職期間利用職務便利，為相關單位和個人在業務承攬、土地開發、職務提拔等方面提供幫助。他於2005年5月至2023年下半年，直接或通過他人收受財物共計折合1.29億多元人民幣（約1.38億港元）。

內媒同日從最高人民檢察院獲悉，山東省濟南市人民檢察院就新華人壽保險股份有限公司前黨委書記、董事長李全涉嫌貪污、受賄案，近日向濟南市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控，他利用擔任新華資產管理股份有限公司總裁、董事長，新華資產管理（香港）有限公司董事長職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。