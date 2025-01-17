東方日報A1：中西區街頭霸王成風　食環半年僅1票控

原來「畀番條路嚟行吓喇」很難！中西區多條街道的商舖為方便上落貨，用雜物霸車位，大量貨物放置在行人路上分貨，無論車輛及途人根本無路行，有市民更要在路中心上落車，極度危險。地政處及運輸署指有關問題屬食環署及執法部門範疇，中西區民政事務處強調關注店舖阻街問題，去年統籌食環署及執法部門採取了7次跨部門行動，食環署則指非法佔用公眾地方乃屬街道管理問題，涉及多個政府部門的職權範疇，但在過去半年僅向一間運輸公司的違例人士在公眾地方造成阻礙發出一張定額罰款通知書。

中西區內包括皇后大道中、文咸東街、新街市街、西祥街、加多近街及朝光街等均出現霸街的情況。中西區民政事務處回覆區議會指十分關注區內店舖阻街問題，並於去年統籌食環署及執法部門在皇后大道中及文咸東街位置進行了7次跨部門聯合行動，並會密切留意上述情況，按需要加強聯合行動以打擊有關問題。食環署則回覆指在過去6個月，署方於中西區內向有關運輸公司的違例人士在公眾地方造成阻礙發出一張定額罰款通知書。

當區區議會昨討論有關問題，執法部門指理解商戶及運輸物流公司有上落貨物的需要，但情況必須維持在合理的程度，避免對其他道路使用者造成嚴重阻塞或不便，亦不時向物流運輸公司、蒸餾水運輸商及零售商戶作出探訪甚至發出口頭勸喻，要求商戶應顧己及人，避免佔用行人路及行車路段，造成阻塞。

而在過去6個月針對阻街問題，執法部門已聯同食環署展開行動，在上環一帶進行54次巡查，進行執法及教育工作。此外，為了針對違泊而產生的上述問題，執法部門在過去6個月內分別於文咸東街、皇后大道中和新街市街一帶，分別發出198張，163張和271張相關定額罰款告票。

區議員楊哲安認為政府當局應有更長遠和宏觀的思維以應付當中引發的問題，譬如未來有一條物流街，其情況跟一般街道不同，可泊貨車的同時也可以迅速回收紙箱和廢紙，政府可以想想有沒有適宜的地方，引導一些業界人士到那裏經營作業。

另一區議員葉永城指執法人員雖向有關商戶作出勸喻，要求移走路面雜物，可是當執法人員一離開，商戶又繼續在路面放置雜物方便自己上落貨；亦有其他區議員指海味街也有商戶用雜物霸佔路面的情況，要求執法一視同仁。

對於問題一直未解決，區議員陳建強指執法人員採取鐵板一塊的態度，往往會惹起爭拗，事關票控對有關司機可謂百上加斤，可是執法太過寬鬆也會被市民批評，他建議當局容許區議員與商戶協商，或可對阻街問題有所緩解。執法部門重申，執法須就社區環境和商戶營運作出平衡，完全不准停車上落貨是有困難，特別是年近歲晚，料這方面的情況會加劇，遇到阻街情況會第一時間向有關商戶作出勸喻，但亦要讓有關商戶知道，不可肆無忌憚阻街，當局必定嚴正執法。

■記者徐家浩

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