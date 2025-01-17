蒸餾水樽「佔」先機　行人路淪分貨基地

中西區多條街道出現「霸街」的問題，主要是有多間集團式物流運輸公司，經常在店舖門外放置大量貨品，以行人路作為分貨工場，妨礙其他道路使用者；或長時間利用手推車或空蒸餾水樽霸佔行人路對出的行車路，方便其公司車輛返回商舖時停泊，引致其他貨車、私家車及的士沒法靠近行人路，從而被迫將車輛泊在中線上落客貨，嚴重影響交通及對乘客帶來危險。

本報記者昨到多個地點了解情況，俗稱「海味街」的一段德輔道西，馬路上有許多商戶的手推車，藉此霸佔有利位置，好讓貨車駛近店面前落貨，而文咸西街的一眾海味舖前亦滿布唧車、卡板和一箱箱貨物，由於佔用的全屬馬路範圍，對行人無大影響。

新街市街的一間物流公司，門外的行人路和馬路都放滿手推車和各種貨物，有員工在馬路上分發貨物；文咸東街的一間物流公司在店面外擺放空的蒸餾水樽，在馬路形成一個「專用」泊車位，亦導致其他車輛無法靠近行人路上落客貨。

當區多名區議員早前發現有個別蒸餾水運輸商經常把大批空的蒸鎦水樽和大型手推運輸車霸佔行人路和行車路，更發現在文咸東街行人道上堆放大量蒸餾水樽，途人根本無法經過；該等區議員又指若遇上大風的情況，空的蒸餾水樽會被吹到東歪西倒，散落到街上多個角落，嚴重影響行人及駕駛者安全。