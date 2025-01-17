本港公司數目達146萬間創新高　去年新成立14.5萬間

公司註冊處今日（17日）發表的統計數字顯示，2024年新成立的本地公司總數為145,053間。截至2024年年底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,460,494間，較2023年增加29,736間，數字創歷史新高。

2024年，共有1,079間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至2024年年底，註冊非香港公司的總數達15,126間，較2023年增加2%，亦為歷史新高。2024年交付登記的公司財產押記數目共有12,137宗，較2023年的12,368宗減少1.87%；而交付登記的償付及解除財產押記通知書則由2023年的17,648份，增加至2024年的18,201份，升幅為3.13%。

年內，政府推進兩項優化《公司條例》的法例修訂措施。第一項措施旨在讓香港成立的上市公司可以庫存方式持有和處置購回的股份，以及推動本地上市及非上市公司以無紙化方式作出公司通訊。2025年1月8日，立法會通過相關的《2024年公司（修訂）條例草案》。為了讓公司有充裕時間作出準備，新安排將於修訂條例刊憲三個月後生效。第二項措施旨在引入公司遷冊機制，讓非香港成立的公司可遷冊來港，除可保留其法律上的法人團體身分及確保業務持續性外，亦可同時減省複雜昂貴的司法程序。相關的《2024年公司（修訂）（第2號）條例草案》已於2025年1月8日在立法會首讀。