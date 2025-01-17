王星遭賣豬仔細節曝光　中泰警破犯罪團夥拘12人

內地男演員王星日前在泰國遭綁架到緬甸詐騙園區，其後獲救回國。中國公安部周五（17日）公布案件細節，並指在泰緬邊境失聯的王星等6人已獲救，安全回國。中泰警方循線挖出一個藏在緬甸的販運人口犯罪集團，並已聯手逮捕12名境內外涉案人員，繼續進行案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作。

公安部調查發現，王星上月29日在微信群看到一則赴泰國曼谷拍攝的通告，添加副導演「顏十六」微信溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。王星本月3日凌晨抵達曼谷機場後，乘搭「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電騙園區。目前，王星、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救解困。

公安機關解救失聯、受困人員期間，同時推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。該團夥上月以來在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，以包機票、住宿和車輛接送等方式誘騙民眾到泰國境內後，再轉運他們到妙瓦底各電騙園區，網上近期曝光的多宗境外失聯案件與該犯罪集團有關。

中方將繼續維持對跨國電訊網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，深入推進專案打擊行動，加大國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，全力協調解救受困人員。公安機關提醒民眾提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招募、務工訊息，避免落入違法犯罪陷阱。