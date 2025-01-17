美認定華不合理主導造船業　可按301條款採取行動

美國政府換屆前夕，美國貿易代表處周四（16日）公布針對中國海事、物流及造船業的301調查報告，認定中國在上述領域的定向支配地位是不合理，對美國商業造成負擔或限制，因此可根據《1974年貿易法》第301​​條採取行動。中國商務部周五（17日）駁斥，美方對華海事、物流和造船業301調查報告充斥不實指摘，中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衞自身合法權益。

貿易代表戴琪指出，美國在商業造船方面於1975年全球排名第一，每年建造70多艘船舶，現在只排第19位，每年建造的船舶不到5艘，而中國正在建造1,700多艘船舶。北京對這些產業的有針對性主導地位破壞公平、以市場為導向的競爭，增加經濟安全風險，是美國工業及依賴上述工業的社區振興之最大障礙，調查結果為採取緊急行動投資美國和加強美國供應鏈奠定基礎。

調查發現，中國以主導地位為目標是不合理的，因為它取代了外國公司，剝奪以市場為導向的企業及其工人的商業機會，減少競爭並造成對中國的依賴，增加了風險並降低了供應鏈的彈性。報告指，中國透過削弱美國海事、物流和造船業的商業機會和投資，對美國商業造成負擔或限制，限制競爭和選擇，對美國經濟運作至關重要領域的依賴和脆弱性造成經濟安全風險，並削弱供應鏈彈性。

中國商務部回應指，已就近期美國一系列涉華貿易限制措施表明立場，拜登政府周三（15日）再次制裁多間中國企業，並於周四發布對華海事、物流和造船業301調查報告，中方對此強烈不滿，堅決反對。對於調查報告，中方指摘調查有明顯的單邊主義、保護主義色彩，此前美國對華加徵301關稅已被世界貿易組織裁定違反規則，美方301調查是出於國內政治需求和壓制中國發展的目的，是對多邊貿易體制和國際貿易規則的嚴重破壞。從歷史來看，美國造船業衰退與中國無關，早在中國造船業崛起前，美國造船業全球市佔率就已微乎其微。從現實來看，中國造船業發展絕對不是靠所謂「非市場做法」，而是憑藉完整的工業體系、訓練有素的工程師和產業工人、開放的商業環境。中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司採取歧視政策。中國產業政策主要是引導性而非強制性，對中外企業一視同仁。

中方敦促拜登政府尊重事實和多邊規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，正視兩國企業合理關切和正當訴求，停止將美國內產業發展問題轉嫁到中方頭上。