新一段啟德共融通道今供公眾使用　餘下段落將陸續開放

​啟德發展區新一段共融通道今日(17日)起開放予公眾使用。該段共融通道長約500米，位於跑道區西面的啟德海濱花園，是發展區內第二段開放予行人及單車共用的共融通道。

是次開放的段落毗鄰維港，使用者可飽覽維港的景致。共融通道闊約6米，提供足夠空間供行人及單車共享；路面設有標示，提示行人及騎單車人士靠向指示的一邊通道，以保持適當距離及提升使用安全。為免車速過快，通道部分位置設有指示牌及鋪設了減速地磚，場內亦設有單車泊位。此外，共融通道旁設有無障礙行人專用步行徑，為市民提供額外選擇。

開放初期，禮儀大使會在場內向使用者提供適當提示，現場亦設有告示橫額列明使用者須遵守的規則。政府會加強宣傳，協助市民了解共融通道的優點，並提高安全意識。

連繫啟德發展區內休憩用地的啟德共融通道全長約13公里，首段位於啟德海濱花園近啟德橋東面已於去年7月開放，今日開放第二段，餘下段落將按區內基礎建設及休憩用地項目的推展時間陸續開放。共融通道由土木工程拓展署籌劃和設計，今日開放的一段由康樂及文化事務署管理。