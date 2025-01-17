華稱076兩棲攻擊艦下水屬正常安排　不針對特定目標

中國大陸解放軍海軍首艘076兩棲攻擊艦四川號上月底在上海命名下水，台媒稱該艦立體化登陸作戰能力驚人，對台灣構成最大危險。大陸國防部新聞發言人吳謙大校周五（17日）指，076兩棲攻擊艦下水是海軍裝備發展中一次正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

吳謙表示，根據國防需要發展必要武器裝備，是世界各國的通行做法，大陸自主研製建造076兩棲攻擊艦，是着眼國家安全需要和海軍建設發展全局作出的正常安排，目的是捍衞國家主權、安全、發展利益，更好地維護世界和地區和平穩定。他指出，該艦創新運用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等，具備較強的兩棲作戰、遠海作戰能力。該艦下水後，將按計劃開展設備調試、系泊實驗、航行試驗等工作。

對於台灣領導人賴清德近日指大陸、俄羅斯等威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球和平穩定，台灣應繼續提高防衞預算，強化防衞力量。吳謙反駁，賴清德之流數典忘祖、一派胡言，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，已經成為破壞台海以至亞太地區和平穩定的最大亂源。陸方正告賴清德當局及「台獨」分子，「以武謀獨」是螳臂當車，完全是自掘墳墓。

此外，吳謙提到漁船瓊瓊海漁03003號近日在黃岩島附近海域作業期間，一名中國漁民突發胃出血，在附近執行任務的海軍補給艦青海湖號把受傷漁民轉運上艦救治，後駛至永興島以東海域，通過三沙海上搜救分中心救援直升機把傷者轉送至三沙市人民醫院。目前漁民已康復出院，身體情況穩定。吳謙還透露，解放軍南部戰區司令員吳亞男與法國海軍太平洋地區司令潘蓋特舉行了視像通話，就共同關心的問題深入交換意見。