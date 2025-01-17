內地去年人口14.08億　出生數反彈停7連跌

國家統計局周五（17日）發表數據顯示，2024年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）逾14.0828億人，較2023年末少139萬人，是人口總量連續第3年減少。去年出生人口較前一年的出生人口數增加52萬人，有專家認為出生人口反彈，與屬相偏好和政策激勵等因素有關。

2024年全年出生人口為954萬人，人口出生率6.77‰；死亡人口1,093萬人，人口死亡率7.76‰；人口自然增長率為-0.099%。性別構成方面，男性人口約7.19億，女性人口約6.89億，男女性別比例為1.04比1。年齡結構方面，65歲及以上人口約2.2億，佔總人口15.6%。城鎮常住人口約9.4億人，鄉村常住人口4.6億，城鎮人口佔全國人口比例約67%，較前一年升約0.84%。

自2017年至2023年，中國出生人數已持續7年下降。對於2024年出生人口反彈，人口學專家何亞福分析指其中一個原因可能是2020年至2022年部分家庭由於新冠疫情原因推遲生育計劃，加上2024年是龍年，生育偏好也有影響。另外，民政部數據顯示2023年全國結婚登記對數為768萬對，比前一年多84.5萬對，對2024年的出生人口也有正面影響。何亞福認，受育齡婦女人口下降和生育意願低迷的影響，中國人口負增長的長期趨勢不會改變。