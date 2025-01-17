港鐵展出雙層九廣鐵路直通車等　供公眾回憶昔日旅程

港鐵1月23日至今年年底重新開放鐵路展，將會展出雙層列車九廣鐵路直通車（九廣通），以及相關的展品，公眾人士可以預約免費參觀。展覽將會展出三列退役列車，亦會有其他相關展品。

港鐵表示，相關鐵路線去年四月開放至去年年底，有超過70,000人至參觀。新展出的九廣通包括機車、一卡特等車廂及一卡一等車廂，另外亦會展出制服配飾、列車模型及1997年移交典禮之紀念品。

除了新展品「九廣通」，展覽亦有展出三列退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」和56號柴油電動機車「杜利華號」。展區方面除了相關列車車卡，還會展出信號燈系統、解構圖及標示牌的「鐵路解碼」；展示鐵路歷史的「鐵路歲月」，以及其他模擬運作系統及已停用的廣播。

港鐵行政總裁金澤培表示，鐵路的發展與時俱進，港鐵一直致力於提升鐵路服務，包括跨境服務，進一步促進香港與內地城市之間的來往和聯繫。他又期望公眾從展覽回憶昔日直通車旅程。

運輸及物流局局長陳美寶表示，要用好本港交通運輸本身已存的資產，又認為兩年後開通的股東暫時第100個重鐵站，有歷史意義。她表示展出的雙層列車是「生力軍」，承載了歷史，現時展品是「集齊一套」。她說自己以往喜歡坐上層，「享受鐵路發展感情」。