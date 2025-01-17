竹棚意外涉人為疏忽　業界憂社會「判死刑」打爛4000工人飯碗

啟德醫院日前發生有大幅棚架倒塌，多名工人受傷，引起社會關注。有指應考慮以金屬棚取代竹棚，而政府新公務工程合約亦轉為使用金屬棚。香港竹棚搭建關注組今日（17日）就表示，不少竹棚意外涉及人為疏忽，而非竹棚本身不安全，形容有關做法是間接為竹棚「判死刑」。若情況加劇，隨時打爛4,000多名工人飯碗，希望透過加強培訓、建立註冊制度等，繼續傳承及發展竹棚搭建。

關注組指出，竹棚搭建屬中國建築傳統建築技術，在港亦已有百多年歷史，尤其適用於空間有限的單幢式大廈建設和外牆維修，故可說是本港不可或缺的技術。而過去竹棚事故的主因，往往並非竹棚結構問題，而是施工程序不當及人為破壞，形容是業界內有部分害群之馬，貪一時之快罔顧安全，導致發生工業事故，嚴重損害竹棚業界形象。

由於竹棚意外，政府新的公務工程合約已剔除使用竹棚，轉為使用金屬棚架，嚴重打擊竹棚行業。組織就擔心社會繼續扼殺竹棚搭建業，將影響小型工程公司及小業主的維修需要，亦影響4,000多名業界工人及其家庭的生活。而近年組織亦已加強安全培訓，並希望可建立註冊制度，提升竹棚搭建安全水平，呼籲政府及業界理性看待竹棚安全問題，並與業界持份者共同研究長遠發展藍圖，建立安全工作環境，讓竹棚搭建行業得以傳承及發展。