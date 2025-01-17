西藏地震搜回695萬人民幣現金　網民詆譭救災遭罰

西藏日喀則市定日縣6.8級地震記者會於周四（16日）舉行，災區各救援力量已搶救現金逾695萬元人民幣（約744萬港元），災區正從臨時安置全面轉向過渡安置。近日，拉薩一名網民在網絡平台發布詆毀抗震救災愛心人士捐款捐物的不當言論，警方會同網信部門約談，已依法對其行政處罰，並封停其平台帳號。

記者會上表示，西藏自治區抗震救災指揮部辦公室至今向受災群眾發放帳篷、被褥等各類救災物資，包括安裝火爐（電爐）9,525個，配發電褥、取暖器4萬多件，運送燃料759噸，配發被子毛氈25.97萬多件、棉服18萬多件，動用儲備糧油560噸。目前已籌集到1.3萬套板房，已運抵災區6,135套，搭建5,152套。另自治區自然資源、住健、消防、交通等部，分別排查地質災害隱患點、農房及公共建築、火災隱患處，以及橋樑、隧道、涵洞和公路。水利部門排查水庫（水電站）14座，5座水庫出現局部裂縫等問題，其中3座已空庫運行；針對出現擋牆傾斜、滲水的定日縣長所鄉拉昂水庫，當地已通過加大下泄流量降低潰壩風險，同時疏散水庫下游約1,500人到9個安置點。

經初步核實，解放軍和武警部隊累計搜尋現金46萬多元（約49萬港元），搜尋貴重物品1,640件，其他財物2.9萬多件；公安部門搶救財物3.46萬多件、現金225萬多元（約241萬港元）；消防部門搶救財物6萬多件，現金324萬多元（約347萬港元）；森林消防部門幫助中國農業銀行定日縣措果營業所搶救現金100萬多元（約107萬港元）、辦公設施和重要文件資料300多件，轉移珍貴文物13件。