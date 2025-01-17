安排美軍兩高層赴台　黎智英承認兩年間支付2500萬元

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（16日）踏入第119日，黎智英繼續自辯，並接受盤問。黎智英同意，就安排美軍前副參謀長基恩美國及前副國防部長沃夫維茲赴台一事，兩年間支付約2500萬港元。即使政論家江春男當上蔡英文「左右手」，《台蘋》仍付錢給他，涉及逾130萬港元。

控方今繼續盤問黎智英。2017年，黎智英曾安排美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）及美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz），前往台北跟蔡英文見面。控方展示訊息紀錄，Mark Simon向黎智英指，基恩及伍夫維茲簽了2年合約。黎智英今日指，記憶所及，兩人只曾在2017年曾訪台4次，他不知道兩人跟蔡英文談論了什麼，也不知道他們在亞洲之行中，曾前往新加坡、越南、日本等地。黎供稱，雖然他有跟兩人作口頭協議，但否認有簽書面合約。

黎智英承認，事後他有支付顧問費給兩人，因為他認為這是兩人應得的。至於具體付費事宜，則由助手Mark Simon處理，謂他沒有就金額設上限。庭上展示Mark Simon傳給黎智英的訊息，顯示就着基恩和沃夫維茲的顧問費用，一年費用共約150萬美金（折合約1,167萬港元，協議為期兩年，即共約2,334萬港元，另支付25萬美金（折合約194萬港元）給基恩。所有費用約2,500萬港元。黎同意，起初給予基恩的25萬美金費用是叫贈金，但後來重新確認是貸款，讓基恩還債。至於最後基恩有沒有還款，則不得而知，是Mark Simon負責處理。

控方之後就前國安會副秘書長、政論家的江春男提問。黎智英指，早在江春男成為蔡英文的「左右手」，江春男有在《台蘋》寫評論。庭上展示一些據單，顯示在2017年至2020年間，即蔡英文任台灣總統時，雖然江春男沒有再為《台蘋》撰文，但江仍然每月收到錢，總額約580萬台幣（折合約137萬港元）。黎庭上說，他知道這事後感到震驚，指出這可以在WhatsApp訊息中反映。控方表示，會在周一（20日）續審時展示。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022