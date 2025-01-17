政黨稱不贊成徵收富人稅　促推出政策支持樓市

有政黨就政府財政方針向財金官員提出136項建議，涵蓋16個範疇。該政黨建議港府積極對接國家財政政策，又表示不贊成政府徵收「富人稅」，要求紓緩中產壓力，推出更多支持樓市的政策，包括放寬投資移民置業限制、推出「強積金首置計劃」，以及研究「勾地」與招標雙軌並行的賣地制度等。

該政黨指出，香港經濟當前最突出的問題在於消費不振、股市樓市持續疲弱、經濟動能不足。該政黨促請特區政府新一份財政方針對以接國家政策作為重點方向，順勢而為、提振消費、激活並穩定股市，塑造新動能，全力惠及民生。

該政黨建議政府積極對接國家財政政策，包括成立香港特殊資產管理公司防範風險並推動發展；爭取中央擴大「一簽多行」及個人遊適用範圍並調高內地旅客來港消費免稅額；下調股票印花稅、降低交易成本，同時放寬限制吸引新興市場企業來港上市。穩定房地產市場方面，該政黨建議放寬投資移民置業限制、推出「強積金首置計劃」，以及研究「勾地」與招標雙軌並行的賣地制度。

該政黨認為，塑造經濟新動能是應對當前經濟和公共財政挑戰、實現可持續發展的關鍵，建議深化金融改革創新；強化香港國際航運中心；把握新興產業機遇，從而提升本港競爭力。

該政黨又強調，本港經濟復甦動力未如預期，政府應全力惠民生，紓減市民生活壓力。他們建議維持政府財政方針中退稅和退差餉的措施，紓緩中產生活壓力，釋放中產人士的購買力；制定全面安老政策藍圖並定出具體目標作出長遠規劃；持續推進精準扶貧和精準脫貧，例如提供每戶1,000元的電費補貼、設立2億元特別專項基金，讓有需要的中小型社福機構申請，以紓減其服務和人手方面的壓力。