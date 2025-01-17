房委會通過25/26年度計劃及預算　今年投資結餘有658億元

香港房屋委員會（房委會）今日（17日）開會，通過了2025/2026年度的機構計劃及建議的財政預算，今年公屋租金上調，房委會預計新一年度租住房屋營運帳項會有7億元淨收入，又預告建築開支逐年上升，相關開支預料從2024/2025度的有280億元，至2028/2029年度會大升至490億元，房委會未來一年將致力控制成本、開源節流。

房委會預計，該會有足夠的財政資源可以應付至2028/2029年度的經常開支及資本開支，但建築開支將會逐年上升，除因公營房屋發展項目數量和規模增加外，部分原因亦與建築工程成本持續上漲有關，房委會將嚴格審查正在籌備中的公營房屋發展項目的設計和規劃，務求控制項目成本。

該會表示，現金和投資結餘預期至今年4月初有約658億元，不過，未來發展項目增加及建築成本等影響，預計投資結餘會下降至2029年3月底的約402億元，房委會指，未來一年，房委會將致力加強開源節流的措施，繼續檢討運作及開支的需求，以制定成本控制／節流措施，以及考慮增加收入的建議。上述機構計劃及建議預算會呈交特首批准。