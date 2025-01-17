第1季業務展望調查按季跌4百分點　僅9%港企料今季業務佳　

政府統計處發表今年第一季業務展望按季統計調查結果，9%受訪者預期今年第一季的業務狀況較上季為佳，比例較上季調查結果的13%跌4個百分點。預期業務狀況較差的比例，亦由上季的16%，升至今年第一季的19%。政府發言人表示，展望未來，環球經濟不確定因素將繼續為營商環境帶來壓力。政府會密切監察相關情況。

今季調查於去年12月3日至今年1月7日進行，調查搜集約570間大規模機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見，涵蓋香港10個主要行業，包括建造業、零售業、金融及保險業等。按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體預期今年第一季的業務狀況較去年第四季為差，在住宿及膳食服務業、零售業和運輸、倉庫及速遞服務業，有顯著較多的受訪者預期今年第一季其業務狀況較去年第四季為差。

在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期近年第一季的業務或產出量較去年第四季下降。尤其在零售業，運輸、倉庫及速遞服務業，以及住宿及膳食服務業中，有較多的受訪者預期今年第一季其銷售量或業務量較去年第四季下降。此外，在所有涵蓋行業中，受訪者總體而言預期今年第一季的就業人數較去年第四季下降或大致維持不變。尤其在建造業中，預期其就業人數下降者，比預期上升者為多。

政府發言人表示，隨着外圍環境的不明朗因素增加，第一季大型企業的營商氣氛和招聘意欲減弱。發言人又指，展望未來，環球經濟不確定因素將繼續為營商環境帶來壓力。然而，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，加上特區政府各項提振本地市面氣氛和為經濟發展注入新動能的舉措，應會有利營商氣氛。政府會密切監察相關情況。