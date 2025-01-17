去年涉誘騙資料查詢按年升近5成　騎劫即時通訊軟件騙案再現

近年各種類型的詐騙案層出不窮，甚至不乏有騙徒的目標就是受害者本人。個人資料私隱專員公署指，去年接獲涉及誘騙個人資料的查詢增長按年增加近5成。私隱專員公署提醒，若發現有招聘廣告提出非常好的工作條件切勿輕信及提供個人資料，同時近期騎劫即時通訊軟件的騙案亦再現，市民需提防。

私隱專員公署去年共接獲懷疑誘騙個人資料相關的查詢達1,158宗，按年增加46%。私隱專員鍾麗玲表示，不少騙案都屬電話騙案，騙徒通常會冒充執法部門或金融機構人員等，在電話中會要求受害人提供個人資料如身份證、銀行戶口等，或者直接要求受害人匯款。

鍾麗玲還表示，留意到在社交媒體平台上出現的虛假招聘廣告，騙徒會利用受害人希望賺外快的心態，誘騙受害人提供個人資料以從事非法活動，抑或是直接將受害人誘騙至東南亞國家強迫其從事詐騙活動。鍾麗玲指，騎劫騙案近期再現，騙徒通常會盜用受害人帳號並冒充受害人向其通訊錄中的聯絡人發送虛假信息以騙取金錢及個人資料。

對於如何防範各種類型的騙案，鍾麗玲建議，需核實來電人的身份，即時是視像通話、對方能報出個人資料也不能輕信，需要及時聯絡有關部門驗證來電人身份。其次，在社交平台上還應減少分享如個人的正面照片及影片這類生物識別資料等。