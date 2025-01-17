持刀劈父親　男子被診斷妄想型精神分裂症　判處無限期醫院令

一名男子疑因認為父親冤枉他偷鄰居底褲，前年在住處用菜刀劈父親的頭逾一分鐘。男子早前承認一項有意圖而傷人罪，今（17日）在高院判刑。法官指，被告被診斷患妄想型精神分裂症，至今仍屬高危人物，對社會構成風險，遂依報告建議，判處被告無限期醫院令。

現年29歲被告關頌圻，報稱無業。他承認於 2023年1月25日，在新界元朗馬田村一單位，意圖使一名姓關男子身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。承認案情指，本案事主是被告的父親，案發時71歲，跟被告同住涉案村屋，兩人甚少交談。

案發當晚9時許，事主在天台做完家務後落樓，發現被告站在地下大門前，雙手藏背後，鐵閘已上鎖。期間被告突然亮出一把菜刀，並反覆劈向事主頭部，歷時逾一分鐘。事主嘗試伸手擋格，同時大叫救命。事主胞弟到場，在屋外叫被告停手。被告停止後，走到屋外，用水冲洗菜刀上血迹，事主即打開鐵閘逃離。事件報案處理。被告警誡下表示，他認為事主散播流言，詆譭他偷鄰居底褲，故從廚房拿菜刀襲擊事主，現已後悔，冀警員給予機會。事主身上有多處刀傷，大量出血，接受手術治療半個月後出院。

案件編號：HCCC290/2024