黃國被朋友催還錢　揭遭冒充身份行騙

再有不法之徒冒充議員進行電話詐騙。議員黃國今日(17日)在社交平台表示，自己一位朋友誤信電話語音「AI黃國」，並按其借錢要求，先後三次合共匯入數十萬元進入騙徒指定戶口，過了一些日子見黃國仍未還錢，於是提出質問，被追債的黃國一頭霧水，細問之下才知道朋友墮入電子詐騙。

黃國指朋友遇上的詐騙電話，已經是個多兩個月前的事，由於「AI黃國」的聲音語氣似到十足，相信是不法之徒利用AI模仿的，故朋友不虞有詐，直至大家見面時提起借錢周轉的事，方知道上了騙徒的當。黃國重申自己並沒有向人借錢，並已經報案，對朋友遇騙所造成的金錢損失深感不安，希望執法人員能早日把騙徒繩之以法。

對於今次朋友遇騙，黃國指犯案手法跟去年有人用AI冒認勞工界議員周小松，高度相似。他慨嘆AI人工智能的「深偽技術」，已經去到有圖未必是真相、有影片也難判真偽的地步。他呼籲大家要保持警覺，接獲熟悉人物來電而又涉及錢銀要求的，必需當面求證。

去年11月，勞工界議員周小松懷疑有不法之徒利用AI模仿他的聲音，致電一名相熟的工會分會理事長聲稱有急事借錢，要求「過數」到指定戶口，後來事主應騙徒要求在立法會天橋會面，然而過了指定時間對方卻沒現身，於是致電周小松求證，方知受騙，失財4至5萬元。