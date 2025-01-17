賣豬仔潮再現　人人聞泰色變

內地演員王星早前遭人以「去泰國拍戲」為由，騙往泰國再挾持到緬甸事件爆出後，內地人、港人遭誘騙至東南亞國家新聞不絕。有求助人家屬向《東呼即應》透露，事主原本計劃到日本做代購員，則被挾持到緬甸，至今未能平安歸來。園區向家屬勒索50萬美元(約390萬港元)才放人。關注事件的前區議員批當局反應慢，遲大半年才派專責小組赴泰。泰國旅遊達人則建議遊泰港人勿理會陌生人搭訕，盡量乘坐公共交通工具。

目前最新仍有約10名港人被禁錮在緬甸或柬埔寨。港府昨日提升緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣，提醒港人如非必要，應避免前赴，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。

被禁錮港人家屬Kelvin向《東呼》表示，事主半年前曾透露計劃到日本從事代購工作，當時說只公幹幾日便回來，但數天後仍未返港。Kelvin於是開始聯絡事主，但一直未獲回覆，於是報案求助。不過，執法人員向Kelvin指，事主並非前往日本。其後家屬收到電話，得悉事主被禁錮在緬甸詐騙園區從事電騙工作，並要求家屬繳付近50萬美元贖金換取釋放。Kelvin表示，過去半年雖向不同執法部門求助，但家人歸來無期。

協助家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶指，王星事件曝光後，泰國駐港總領事館願意一視同仁協助港人家屬。但余提到，非法禁錮事件自去年第2季已經有個案，換言之逾半年後港府才成立專責小組赴泰國是「有少少遲」，質疑為何最近才跟進個案。

受事件影響，不少人「聞泰色變」，衝擊泰國旅遊業。目前港府僅向泰國發出黃色旅遊警示，未禁止旅客前往泰國。不過，有「泰國通」之稱的旅遊達人胡慧冲提醒，市民必須保持高度警覺，尤其千萬不要理會陌生人的搭訕，包括聲稱提供好處的人；出行時盡量使用公共交通工具，例如曼谷空鐵或網約車，並將行蹤及車輛資訊告知家人。

胡慧冲又說，遊泰港人可下載「泰國旅遊警察」手機應用程式，內置SOS求救按鈕，遇危時能直接聯絡當地警方，或將定位位置發放予他們。他亦建議旅客避開偏僻地區，減少落入陷阱的機會。