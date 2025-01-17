國家煙草局前副局長受查　今年首名被查中管幹部

中央紀委國家監委網站周五（17日）發布消息稱，國家煙草專賣局前黨組成員、副局長張天峰涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。張天峰是2025年首名官宣被查的中管幹部。

張天峰曾任寧夏回族自治區煙草專賣局（公司）黨組成員、副總經理，陝西省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、總經理，國家煙草專賣局人事司司長等職務。張天峰自2020年出任國家煙草專賣局黨組成員、副局長，至2023年6月被免去國家煙草專賣局副局長職務。

吉林省長春市中級人民法院周四（16日）一審開庭審理工信部前黨組成員，國家煙草專賣局前黨組書記、局長，中國煙草總公司前總經理凌成興受賄、國有公司人員濫用職權一案。起訴書顯示，凌成興利用職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務調整等方面牟取利益。凌成興又在2006年至2023年間直接或者通過他人非法收受財物超過4,311萬元人民幣（約4,615萬港元）；2015年以來擔任國家煙草專賣局黨組書記、局長，中國煙草總公司總經理期間，在促成、審議相關投資並收購股權過程中，徇私舞弊、濫用職權，造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受特別重大損失。凌成興當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。