被指冇拍卡罰千元 女子今上訴得直 港鐵：兩客前後腳致一人冇紀錄

港鐵油塘站本月10日發生一宗職員查票的糾紛，一名女乘客拍卡入閘後遭職員攔截，指她無有效入閘紀錄，要處以定額罰款1000元。涉事乘客堅拒，要求查看閉路電視，並於13日向港鐵提出上訴，港鐵以加快程序處理上訴，檢視各證據後，決定接納乘客的上訴，並於今天（1月17日）通知乘客會退回罰款。有議員指今次成功上訴的關鍵，是閉路電視的影像足夠清晰，否則就會「口同鼻拗」。

港鐵指，一般不會就個別個案公開作出討論，但今次事件引起一些討論，平衡各項考慮後，遂公布今次上訴個案，當日早上，女乘客入閘時，閘機前端的特惠票「提示燈」亮起，職員遂趨前查看，發現乘客提供的八達通卡沒有拍卡記錄。

接獲上訴申請後，港鐵再檢視涉案的所有資料，特別是不同多個角度的閉路電視影片後，確認該乘客在入閘拍卡時，其八達通卡在閘機未及感應作入閘紀錄前，緊隨其後的乘客便以其特惠車票拍卡，致使該女乘客當時是以隨後乘客之八達通卡入閘，故她在通過閘機時，特惠票的「提示燈」亮起。

查票組當時的處理，是基於合理的懷疑。而經上訴過程的仔細調查後，該乘客的上訴獲得接納。事件中設備及相關系票務系統，亦獲確認運作正常。

港鐵解釋，查票制度旨在保障付費乘客的利益，該公司每天接載近五百萬人次的乘客，為保障公眾的利益，而需透過查票制度打擊逃票或不恰當使用特惠車票等行為。一般而言，查票人員會車站進行查票工作時，會在有合理懷疑的情況下，要求乘客提供車票以供檢查。公司亦設有上訴安排，處理申訴個案。

曾在港鐵任職的議員張欣宇表示，今次成功上訴的關鍵，是閉路電視的影像足夠清晰，成為還原真相的有力證據。如果翻看錄像的過程快一些，處理事件的過程可更順暢。