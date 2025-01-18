去年揭過千宗呃綜援及福利金　議員倡重罰明知故犯者

港府有千億元財赤，公共財政一分一毫都不容浪費，但被籲為港人「安全網」的綜援金及長者生活津貼等公共福利金卻有濫用情況，勞工及福利局透露，截至去年11月，經檢視及調查2024/2025年度的個案後，社會福利署確立了750宗及348宗詐騙綜援及公共福利金的個案，雖然佔總體個案的比例不高，但有議員認為，對於明知故犯的人士應該要加重相關濫用的罰則，否則，變相是鼓勵濫用，也對市民不公平，直斥情況不理想。也有議員認為，當局現時制度只是抽查，而非全面檢視，相信未來會揭發更多個案。

勞福局向立法會財務委員會提交的文件顯示，截至去年11月，社署確立了750宗及348宗詐騙綜援及公共福利金的個案，佔總體個案的不足0.4%及0.05%。文件舉例道，相關違規個案的人士，或涉詐騙成分如擁有境外物業，或持有大額存款而超出資產限額。當局又指，長者生活津貼的定期覆檢顯示，截至去年11月，2024/2025年度完成覆檢逾15.3萬宗個案，有397宗不符合領取資格，定期覆檢後發現不合領取資格的個案一般少於1%。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴認為，對於明知故犯的人士應該要加重相關濫用的罰則，否則只是鼓勵繼續濫用。他又以政府打擊公屋富戶為例，指出情況是「唔搞佢就繼續住，搞佢就騰返好多出嚟」。他認為濫用綜援及公共福利金的情況不理想、對市民不公平。

另一議員鄧家彪則指出，現時制度只是抽查，而非全面審視所有個案，相信未來會揭發更多個案。他表示，現時打擊濫用公屋可向土地註冊處交換核查。但就境外物業方面，他表示，即使是鄰近的廣東省也需要是由個案資料才能要求對方配合，並非自動核查。他認為特區政府需要針對濫用情況多作排查。

社福界議員狄志遠認為，詐騙綜援或公共福利金的個案是「社會不能接受」。他表示，雖然個案宗數不算很高，但在社會資源緊絀的情況下，更多關注並嚴格執行是好事。他又指出，過往有市民對於綜援系統的成效有懷疑，認為嚴厲打擊濫用能令市民對於系統更有信心。

對於上述違規個案，當局指，若作出虛假陳述或隱瞞資料騙取援助，可遭《盜竊罪條例》起訴，及喪失領取資格，社署亦會要求相關人士償還多領的款項，不過，該署沒有備存長生津定期覆檢個案多領津貼、成功追討及尚待追討津貼總額的分類數字。