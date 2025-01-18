東方日報A1：復甦等運到　前景睇唔到　港窮途末路

經濟慘澹的2024年剛過去，破產管理署公布，去年全年本港破產呈請及強制公司清盤呈請的個案同創近年新高！當中，個人破產呈請個案多達9,190宗，按年上升約17%，是2015年以來的9年新高；強制清盤呈請書去年亦多達740宗，按年上升逾30%，更是2009年金融海嘯後的15年來新高。有經濟學者認為，個人破產及公司清盤數字齊飆升，反映疫後經濟復甦不理想，「不睇好」今年的經濟表現。有議員亦指，今年破產及清盤數字或稍降，但仍會高踞過去10年平均水平之上。有中小企代表則期望，政府在新一份預算案中支援中小企，協助瀕危的中小企債務重組。

破產管理署公布去年全年12月的最新數據，單計上月，個人破產呈請有781宗，按月跌逾6%，按年升近16%；而全年的個人破產呈請書則有9,190宗，按年升約17%，水平是自2015年的9,875宗後最高。去年全年法院發出接管或破產令的數目達到8,553宗，按年增逾16%，更是自2016年的8,919宗後最高。

強制公司清盤呈請方面，去年有740宗，按年升逾30%，是2009年759宗後最多，創15年來新高。上月呈請有57宗，按月跌近21%，但按年仍升39%。至於法院發出清盤令，去年有443宗，按年升逾25%，同樣是2009年573宗後最高。

經濟學者李兆波表示，破產清盤數字飆升，反映香港在疫後的經濟復甦表現不理想，政府庫房收入欠佳，振興經濟艱難，他「唔睇好」今年經濟。他指，政府以往依賴地稅收入，對各行業不公，中小企經營尤其艱難，「以往經濟好可能未必睇到」，但經濟不景下，高地稅政策的缺點便一一浮現。他建議政府應進行大型財務檢討，以稅制為例，政府可參考內地或其他國家實施稅後支薪，以維持穩定的薪俸稅收入。就公務員系統，他認為，除了按職級計算薪酬外，亦要參考其工作表現，以免「用納稅人嘅錢養懶人」。

近日有內地官員指出，香港市場監管、交易成本和公司治理等方面仍有不足，認為可研究及透過香港資本市場白皮書的形式，針對全球最高標準提出改進意見。李兆波認為，此舉反映中央期望香港繼續做好國際超級聯繫人的角色，而香港過去數年過於依賴內地，非中央所願。他又指，2019年的反修例事件已過去6年，望「盡快了斷」政府案件及相關爭議：「歐美國家非常關注（有關案件），拖住唔斷尾，好難做國際聯繫。」

議員黃俊碩則指，「現時政府財赤，好難要求政府增加補貼」。而政府大力拓展新興市場，爭取中東、秘魯的資金流入，對傳統企業的扶持力度的確不強。今年是充滿挑戰的一年，預期今年的破產數字會稍為回落，但仍然高於過去10年的平均數值，「唔係正常水平」。他指，政府要搞好整體經濟，須提升本港國際金融中心的地位，吸引大小企業來港上市，創造優質就業機會，令市民願意消費，「一層一層落去，才可以幫到中小企」。

香港中小型企業聯合會會長郭志華指，去年環球經濟未復甦，企業經營艱難，大型企業收緊投資致連鎖反應，中小企訂單表現欠理想，餐飲及零售行業表現較差。他期望政府延長「還息不還本」安排至2026年底，及協助中小企債務重組。

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