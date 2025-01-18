彭斯訪台晤賴清德　籲特朗普協助台灣自衞

美國前副總統彭斯周四（16日）首次訪問台灣，他周五（17日）在台北出席論壇，並會見台灣地區領導人賴清德。彭斯強調美國不會拋棄太平洋地區的盟友，呼籲美國候任總統特朗普重申為台灣提供防衞能力的承諾。

彭斯是特朗普首個總統任期的副手，當時華府強力支持台灣對抗中國大陸，包括把對台軍售常態化。惟特朗普去年競選期間，曾要求台灣支付防衞費用，又指摘台灣偷走美國的晶片生意。彭斯在論壇發表演說時指，堅信美國絕不會拋棄太平洋地區的盟友，呼籲特朗普新政府及全球熱愛自由的國家，立刻重申為台灣提供必要支持的承諾，幫助台灣自我防衞，捍衞自由。除了軍事支援外，特朗普政府也應該與台灣展開自由貿易協定（FTA）談判。與美國簽訂FTA是台灣政府長久以來的訴求。

彭斯表示，美國共和、民主兩黨已形成廣泛共識，認定美國與盟友本世紀面臨最主要的戰略與經濟威脅就是中國大陸。美國對大陸的看法近年發生巨大轉變，但彭斯保證有一件事從未改變，就是美國人民深切尊重與支持台灣人民。

會見賴清德時，彭斯指美台夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制。雙方也享有共同利益，對大陸在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。美國是個太平洋國家，致力於維持現狀，明白大陸想改變現狀，而美國、台灣和區內其他盟友則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。