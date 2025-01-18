打擊濫用公屋　當局指輕微個案先作警告　設機制處理上訴

香港房屋委員會早前公布「舉報濫用公屋獎」措施，實名舉報成功最高可獲3,000港元獎金。房屋局局長何永賢今早(18日)在電台節目表示，過往每年收到過千宗濫用舉報，估算舉報會增加一倍、即2,600宗，若半數成功預算獎金總數約300多萬元，但收回1,300個單位，計及建築成本等因素已可達13億港元。她重申不當使用公屋單位，會對鄰里造成滋擾，計劃有助保護鄰里的居住環境，守護公屋資源。

何永賢又指，舉報需要實名舉報及面見，相信能減少濫報。至於多人同時舉報同一單位會如何處理，她強調當局設有評審委員會分辨，包括首長級第一級職員作出判斷，若當中有一至兩宗舉報最有效，可以平分獎金。

政府又建議修訂《房屋條例》打擊濫用公屋，若分租公屋單位或作商業用途，將被訂為刑事罪行、罪成最高可罰款50萬元及監禁一年。何永賢指，在公屋申報過程中發現有人將公屋單位出租作商業用途，包括有人經營健身室等，屬嚴重濫用。部分住戶在單位經營補習社亦違反租約，但政府處理輕微個案會先作警告，並設機制處理住戶上訴。針對以往只發出遷出通知書處理，她認為代價不高，打擊力度不足，容易令人覺得「博得過」，有信心在今個立法年度完成立法，已與政界接觸並獲得支持。

至於公屋輪候方面。何永賢透露由2020年的15.5萬宗，下跌21%至現時12.2萬宗，因應住戶購買居屋、綠置居或移民等交回的單位，房委會每年收回公屋數量由以往1萬間增至今年約有1.5萬間， 對消化輪候隊伍很有幫助。2026至27年，當局仍以輪候4.5年上樓為目標，但仍要視乎會否有工程延誤。