「一簽多行」惠及本港零售餐飲業　銀髮經濟政策料上半年出台

商務及經濟發展局局長丘應樺今早(18日)在電台節目表示，疫後消費模式轉變，12月恢復深圳「一簽多行」措施後，零售情況在聖誕及新年期間有好轉，有商戶表示生意有雙位數增長。他預料本港今年將繼續受惠「一簽多行」措施，尤其節日等特別日子的生意。

丘認為，本港處於經濟轉型期，市民北上消費成風，零售、餐飲和酒店業需要「求變、識變、應變」，商戶要因應市場需要，設法吸引消費。本港65歲以上人士，將由2023年164萬人，上升至2043年的267萬人，銀髮族是一個大的經濟動力，中產以上人士退休後仍有強大經濟能力，要思考如何增加他們的消費，並帶動經濟。當局新成立「促進銀髮經濟工作組」，已召開兩次會議，並提交方案，預料上半年有相關政策出台。

另外，為促進與東盟往來，政府放寬越南、柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻和「一簽多行」簽證有效期由2年增加至3年。丘應樺指，全年訪港旅客有4400多萬人次，來自東南亞國家的旅客亦有增加。港商一直與泰國、緬甸、柬埔寨、越南等東南亞國家有生意來往，誘騙禁錮事件不會影響港商到當地投資意欲，兩者不能混為一談。