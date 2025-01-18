港大與深圳廣州密切磋商　擬開設分校　

廣東省政府周五（17日）公布，連日來在廣東省兩會上，代表委員審議、討論省政府工作報告，重點提及「粵港澳大灣區建設」和「科技創新」等。省政協委員、香港大學協理副校長黃依倩指，隨香港大學在內地招生名額大幅增加，計劃未來在深圳、廣州等城市開設分校。

黃依倩表示，香港大學招收內地生名額不斷增加，體現校方對內地人才的重視與投入，未來發展重要方向將是與大灣區內地城市的深度合作，目前正與深圳和廣州等城市密切商討，希望開設具有香港大學特色分校，並保持國際化特色，為大灣區和國家發展貢獻力量。她又提出，人工智能（AI）浪潮是巨大的機會與挑戰，相信香港的國際優勢能帶來前沿的科技和研究理念，內地則提供廣闊的應用場景，呼籲粵港澳三地政府應重視相關教育推廣，如展開校企合作等。

另外，省政協委員、廣東亞太創新經濟研究院理事長李志堅提到，大灣區基礎設施「硬聯通」水平提升和「澳車北上」、「港車北上」政策實施，帶動跨境交通需求持續增長，但與之匹配的網約車服務卻在起步爬坡，尤其是單牌小型載客車輛跨境營運尚處空白，亟待填補。他建議推出香港小型載客營運汽車北上、粵牌小型載客汽車南下等新政，遴選粵港澳地區有實力和口碑佳的出行平台企業，賦予跨境服務資格。