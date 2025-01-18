團體舉行民間諮詢會　指簡樸房欠缺完善安置政策　倡訂立起始租金

政府在最新一份《施政報告》公布設「簡樸房」登記制，以逐步取締劣質劏房，並於上月展開為期約兩個月的持份者諮詢。政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。劏房支援連線今(18日)舉行民間諮詢會。市民擔心業主提早趕走租客、安置不當及租金上升等問題。團體認為，當局現時公布的諮詢文件中仍有不少細節值得討論，包括欠缺對劏房戶完善的安置政策、起始租金及部分限制過於寬鬆。

劏房支援連線表示，現時政府未有明確指出安置支援的措施，僅稱現時有充足的房屋供應，受影響租戶可自行申請有關資源，缺乏對居民的安置支援。團體認為，政府應與簡約公屋及過渡性房屋的營運團體溝通預留部分單位作安置用途，並作出所需支援。有居民擔心因輪候公屋的年期不協調需搬回劏房，建議安置年期需配合輪候公屋的年期。

在租金方面，團體指出，取締劏房會致整體劏房供應減少，部分業主還需進行各類工程，令單位符合出租標準，相信短期內劏房租金有很大機會上調。團體建議政府於推行取締劏房工作時，要同步檢討現時之劏房租務管制條例，除了限制單位續租之租金升幅外，還要進一步訂立起始租金。

另外，團體還指當局對最低面積限制過於寬鬆，簡樸房的最低面積為8平方米，標準未能合理地能讓住戶放置生活必需品及確保分間單位符合法例的最低要求。團體建議參考國際組織的最低居住面積標準，將現行劏房的最低面積標準定於11平方米。