逾半誘騙個案經網絡廣告　當局稱成功解救個案並非全數繳交贖金

近期東南亞誘騙禁錮事件引得大眾關注，當中也有涉及港人被誘騙。當局指，成功獲解救的個案並不是全都有交贖金，不過當局亦會盡力救援被禁錮在東南亞的港人。當局還指，會加強在機場地區的防騙宣傳，還提醒市民需要提高警覺，以免遭誘騙出境。

近期再有被誘騙至東南亞的港人交贖金後獲釋返港，當局表示，會持續與東南亞國家當局交換情報，盡力救助其他被禁錮港人返港。當局一方面會與受害人家屬保持聯絡，通過受害人每次與家屬聯絡的契機盡量找到一些蛛絲馬迹能讓受害人盡快返港。當局還表示，之前有被禁錮的個案沒交贖金就被釋放，不過涉及到一些機密行動。

對於騙徒誘騙手法，當局還表示，三分之二的誘騙個案都是因網上或社交媒體廣告而受騙，其他還有涉及娛樂場所識得的所謂中間人。執法部門會在娛樂場所及機場加強防騙宣傳。當局還提到，騙案的手法一般屬誘騙，起初只是說運送一些錢或財物，而且並非是去東南亞，會聲稱去歐美國家以麻痹受害人，但會在臨行前突然說有更好工作，下次再去。

另外，當局稱，本港有逾50條法律以處理人口販運，會根據涉案人員的行為進行到何階段以採取最適當的法例處理。當下最重要的是救回被禁錮在外的受害人，這一過程也會檢視有關法例有無任何需要改善的地方。而受害人若在東南亞被迫從事詐騙，則會由當地法律處理。