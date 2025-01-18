基層睇牙貴又難　8成長者拒用醫療券睇牙　議員倡設專用醫療券

香港牙醫人手長年供不應求，基層睇牙甚艱難。議員鄧家彪今日（18日）於社交平台提到，自己幾年前與其他議員進行調查，訪問約900多名70至90歲長者，發現其中近8成不會主動睇牙。鄧認為，長者醫療券一年僅得2,000港元，而看一次牙醫就要花費千多元，長者可能為免「肉痛」，寧忍牙痛。他建議引入牙科醫療券，提高長者檢查牙齒的意欲，達致牙患早發現、早治療。

鄧指出，香港牙科人手不足已非新鮮事，每1萬港人只有約3.7名註冊牙醫，加上人口老化、牙醫退休潮，導致基層睇牙貴、睇牙難，甚至洗牙都要輪候兩個月。而政府早前為牙科街症引入網上預約系統，他認為能夠市民切合需要，減少跨區睇牙情況，但目前服務供應量仍為牙科最大問題，希望政府想方設法解決，如加快輸入牙醫，以及由牙齒衞生員、牙科治療師分擔基礎治療及護理工作，讓牙醫專注複雜手術。

北上風潮不止，部分市民會轉到內地睇牙，目前醫療券大灣區試點計劃其中就包括兩間牙科機構。鄧家彪就建議政府接納更多大灣區醫療機構可使用長者醫療券，同時引入更好監管制度，讓市民安心北上睇牙。另外，他認為最重要的是鼓勵高齡長者恒常檢查牙齒，最好能在本港為他們提供牙科服務，不用他們舟車勞頓，因此他建議設牙科醫療券，就算只有兩年一次亦好，讓長者及早發現牙患。