首破航空旅客偷運「太空油」原材料拘2人　料製成品總值120萬元

香港海關首次在航空旅客渠道，破獲偷運依托咪酯(「太空油」原材料)的案件，案中檢獲依托咪酯約重1.1公斤，料可製成3,300粒「太空油」煙彈，市值共約120萬港元。行動中，關員拘捕2名本地男女。

調查人員表示，海關機場科人員根據風險評估，昨日(17日)揀選兩名由馬來西亞吉隆坡來港的本地旅客進行清關。當時，該兩名旅客各自只有1件手提行李，行李內亦只有小量物品，引起關員懷疑。關員對2人進行搜身，其後發現他們的腰間均用膠紙綁住1包重約550克的白色粉末，經拉曼光譜儀分析後，初步確認為依托咪酯，於是拘捕涉事34歲女子及41歲男子。

被捕人士分別報稱無業及司機，屬於朋友關係，其中女方聲稱是收取了2萬至3萬港元報酬，他們將會獲准保釋候查。海關相信，今次行動已成功從源頭堵截一批「太空油」原材料流入香港。

調查人員續指，被捕男女試圖以貼身的收藏手法，將依托咪酯纏放於腰間，此舉屬於運毒的常見伎倆，可見毒販已將該等手法應用在偷運依托咪酯之上。因應依托咪酯將會於2月14日納入《危險藥物條例》，海關會加強對邊境口岸旅客及貨物揀選的精確度，以防範不法分子於立法前入口，囤積依托咪酯作販運用途。