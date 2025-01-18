房協向117名高校生頒萬元獎助學金　歷年頒發累計逾千萬

香港房屋協會今日（18日）舉行第20屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮，今年度共有117名高等院校學生獲獎，每人獲發1萬元獎助學金。計劃推行至今已有超過1,600名優秀學生受惠，累計頒發近1,200萬元獎助學金。

「房協獎助學金計劃」自2006年起推行，旨在支持本地房屋及長者服務界別的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許修讀相關課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助。今屆的得獎學生分別來自13間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校，包括香港高等教育科技學院、香港專業教育學院及香港知專設計學院。

房協主席凌嘉勤在頒獎禮上表示，今年頒獎禮以「承傳廿載•共創未來」作為主題，期望啟迪年青人承先啟後，讓本地房屋業界發展能傳承，為社會永續發展作出貢獻，一同創建香港未來。

擔任嘉賓的2024年香港十大傑出青年龔子珊分享其追夢背後的故事。作為香港唯一冰雪攀登女運動員兼「包山后」，她憑着對冰攀運動的熱熾追求，以及不斷克服困難的堅毅意志，成功突破條件與資源不足，一步一腳印攀上雪山高峰。她勉勵獲獎同學要善用獎學金增值自己，也要有攀越雪山般的毅力不斷前行，先戰勝自己，創造有意思的人生，為社會作出貢獻。