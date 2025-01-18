學歷貶值情況持續　大學生月薪不及廿年前　高中生反而增25%

不少年輕人對前路感到悲觀、迷茫，主因之一是欠缺上流機會。有調查發現，本港大學學歷打工仔的月入中位數，由2003年的36,418港元跌至2023年的35,071港元，跌幅約3.7%。至於高中或以下學歷打工仔的月入中位數，則由2003年的13,657港元升至2023年的17,061港元，增幅達24.9%，數據反映近20年大學學歷勞工的收入增幅，遠追不上高中或以下學歷勞工。

新青年論壇參考1988年至2023年綜合住戶統計調查中，具有大學學歷人士的收入數據作分析，並以每5年劃分歷代大學畢業生的收入差異。研究發現，經通脹調整後，本港在最近35年已出現收入水平愈高，收入升幅愈低的情況；在最近20年間，大學學歷勞工中位數收入更有輕微下跌，其中，最高收入的10%大學學歷勞工收入跌幅最大，從2003年的97,875港元跌至2023年的90,047港元，跌幅達8%。至於收入最低的10%大學學歷勞工，則上升18.4%。

研究又發現，在最近35年、30年和20年內，高中或以下學歷勞工收入升幅，均較大學學歷勞工為高。以最近20年為例，整體高中或以下學歷勞工收入中位數，由2003年的13,657港元升至2023年的17,061港元，增幅達24.9%。而同期整體大學學歷勞工的月入中位數，則由36,418港元跌至35,071港元，跌幅約3.7%。數據反映近20年大學學歷勞工的收入增幅，遠追不上高中或以下學歷勞工。

此外，隨着過去20年大學學歷勞工供應不斷增加，惟高技能崗位僧多粥少，有部份大學勞工需要任職低技能崗位。研究發現，從事低技能職位的大學學歷勞工，從2003年的66,200人，增長至2023年的194,000人，升幅近2倍。在所有大學學歷勞工之中，從事低技能職位的比例亦從2003年的12.4%升至2023年的17.1%。從事低技能職位的大學學歷勞工數量和比例均創新高。數據反映大學學歷貶值的情況持續，大學學歷勞工不能有效地「學以致用」，發揮他們的專業所長，情況不容樂觀。