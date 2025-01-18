浸溫泉可致敏感發炎　醫生指幾類人溫泉勿近

每逢農曆新年長假期，都是不少港人出外旅遊避年的高峰期，「返鄉下」浸溫泉更是熱門選擇。不過早前就有港人自揭赴日浸溫泉後，面部紅腫，最終往急症室求醫。《東呼即應》訪問專家講解「敏感體質」人士浸溫泉注意事項，有醫生提醒，溫泉水具有刺激性，部分人會因此皮膚紅腫、脫皮。有嚴重濕疹、皮膚病的人士，也不宜浸溫泉。溫泉品評家則指，浸溫泉應慎選溫泉水的泉質，例如應先舀溫泉水澆腳，再往上測試身體是否會對泉水敏感不適，把頭浸到水中更是萬萬不可。

去日本浸溫泉是很多人向往的休閒活動。然而，對於敏感體質的人來說，浸溫泉卻可能隱藏著許多風險。皮膚科專科醫生陳俊彥指出，溫泉水中含有多種礦物質和硫磺。若皮膚表面本身較乾燥，甚至有裂口，或本身就有發炎，這些含有礦物質或硫磺的水就可能引起刺激性敏感，也就是接觸性刺激性皮膚炎。臨床症狀包括皮膚表面紅腫、脫皮，嚴重時甚至會滲水，非常痕癢。

陳提到，如果溫泉環境不乾淨就容易滋生細菌，當細菌進入皮膚表面的傷口時，就會引發細菌性發炎，臨床病例中還可能含有膿液。常見的細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌，以及綠膿假單胞桿菌，都有可能引起皮膚發炎、毛囊炎甚至含膿。

部分人士更不太適宜浸溫泉，陳俊彥舉例指，如有嚴重的濕疹、發炎、皮膚炎的人就不適合。同樣，如果皮膚表面存在活躍的炎症，包括細菌、真菌或病毒的炎症，也不適宜浸溫泉。而玫瑰痤瘡患者，由於他們的皮膚表面容易受熱，導致面部變紅、有灼熱感，而溫泉的熱度可能會觸發這一症狀，所以這類患者亦不適合浸溫泉。

溫泉品評家林慧美提醒，皮膚較為敏感的人士，應該慎選溫泉水的泉質。她建議，在浸溫泉前，應該先試一試溫泉水是否適合自己，可在池邊用盤子將溫泉水淋在腳上，然後一路沿身體逐步往上，最後到達心臟位置。一方面可以調節體溫，另一方面可以提前測試溫泉水是否適合自己的皮膚。如果在過程中出現任何不適反應，就應避免繼續浸泡。

林慧美還指，不建議浸溫泉超過心臟以上的部位，更不能把溫泉水潑在臉上，甚至把整個頭泡進溫泉水裏，從衞生角度這做法亦不恰當，而且面部皮膚相對比較敏感，更容易受到刺激。此外，溫泉水的溫度通常較高，不適合將頭部完全浸泡其中。林慧美建議，皮膚敏感人士最好不要選擇泉質較濃厚、酸性，以及硫磺泉等，可能會加重皮膚不適。相反，這類人群更適合去浸一種單純溫泉的泉質，因為溫泉成分相對比較單薄，對皮膚的刺激較小。