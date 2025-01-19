樓價35載近10倍漲　遠超通脹

不少打工仔都希望置業安居，但香港樓價高企，年輕世代置業難度極大。新青年論壇昨日公布的研究指，本港自1988年到2023年的35年間，整體樓價指數從31.9點升至337.4 點，升幅高達957.7%；期間整體租金指數亦由54.8點升至181.1點，升幅亦達230.5%。不過，期間的通脹卻只是從34.7點升至105.5點，升幅為204.0%。團體再追蹤研究大學學歷人士的收入中位數與新界上車盤的呎價佔比，發現過去幾年樓價下跌後，2023年的最新比率跌至60.%，已回到10年前即2013年的61.8%之下（見上表），顯示現時大學學歷人士置業難度稍降。

研究指，本港樓市在過去35年來起起落落，不同年代的大學學歷人士收入中位數置業難度亦跟隨上落，1993年時，相關呎價與收入的佔比為33.5%，到1998年發生亞洲金融風暴時再稍跌至30.1%，這段時間大學生置業難度較低。而2003年沙士來襲時，該比例更跌至19.4%。幾年之後的2008年，相關佔比回升至30.5%，其後佔比便不受控地上升，到2013年，有關比例暴增至 61.8%，2018年又急升至84.6%。不過，近幾年樓市調整，新青年論壇於2023年錄得的佔比亦掉頭，下降至60.4%。

報告亦計算了經樓價指數調整後，各個年代的20至24歲初入職人士的收入變化，2003年時，初入職中位數收入高至16,233元，是各年之最；其次為1988年的15,673元。但2013年樓價上升、大學初入職者的收入經樓價調整，跌至只有5,156元，2018年進一步跌至只有4,028元，同樣的，2023年因樓價下跌，該數據亦微升至5,927元。