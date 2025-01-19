三跑啟用後航班增加運力漸復　機管局冀發展機場城市吸客留港

機場三跑系統去年11月啟用至今，機管局主席林天福今早(19日)在電台節目指，三跑系統啟用即時有成效，以往繁忙時間，旅客未必有足夠機位，但三跑啟用後可以增加航班。機場運力提升有助經濟發展，提升本港機場競爭力，亦有助降低機票價格，因應機位供應增加，價錢會自然下調。

林舉來往本港及日本的航班為例，農曆新年每日將有75對飛機來往日本13個城市，即是平均每15分鐘就有一架飛機抵達或出發。去年聖誕節航班班次已回復至疫前水平，即將來臨的農曆年假期，航班增加的情況理想，有信心本港機場的整體航班量會有序逐步增加。

機管局公布的發展藍圖中，包括商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閒元素，預算達1,000億元。林天福指，機場一帶發展成旅遊地標，讓本港有條件吸引更多旅客轉機時在港逗留更長時間，推動本港經濟發展。另外，機場島和港珠澳口岸填海，形成海灣，有潛質發展遊艇俱樂部，提供500個遊艇泊位，目標讓大灣區以至亞洲，較有消費力的「遊艇自由行」旅客使用。

林天福強調發展機場城市要以不影響機場交通為前提，日後機管局將引入無人駕駛系統，來往港珠澳大橋香港口岸、港鐵東涌站至航天城，預計今年底至明年初，可完成由港珠澳大橋香港口岸到航天城部分，並在2028年延伸至東涌站。