屯門賊人銀行搵獵物　剪刀挾持7旬婦入屋行劫同日落網

昨晨 (18日)11時許，一名77歲婦人在屯門區的銀行兌換新鈔準備封利是後，然後乘輕鐵回家，與此同時，懷疑一名賊人留意婦人身懷現金，沿途尾隨婦人，至下午近1時，婦人返回翠寧花園第6座寓所，更被賊人尾隨入升降機，婦人用鑰匙開門入屋，賊人突然亮出一把剪刀，挾持她入屋大肆搜掠，並搶走現金、手機和八達通卡，總值約1.3萬港元的財物後逃去。婦人左腳底及右手中指受傷，由救護車送往屯門醫院治理後，情況並無大礙，同日出院。

警員展開調查，並翻查大量閉路電視片段及情報分析，迅速掌握疑人的特徵及逃走方向。同日下午3時許，警員在旺角彌敦道688號外，以「嚴重入屋犯法罪」拘捕一名姓黃(49歲)本地男子，並起回所有失物，及在案發時使用的剪刀。據了解，被捕男子居住屯門區，案發時在銀行對開尋找「獵物」，男子報稱任職寵物行業的客戶服務員，現時仍被扣留調查。

執法部門提醒因年近歲晚，不少市民到銀行兌換新鈔封利是，切記財不可以露眼，尤其是長者，盡量請親友陪同，同時留意是否被人盯着隨身袋或財物，如發現有可疑人士，便要報警求助。