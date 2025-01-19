翠屏河裝智能水閘助排洪　設旱季截流器改善水質

工程歷時4年、耗資13.4億的「活化翠屏河」計劃於上月完工。項目全長約一公里，設六個園景平台及七條跨河通道，並已開放予公眾使用。發展局表示，活化翠屏河過程中，工程團隊面對不少挑戰，包括移除原有的排洪瓶頸和設置隨潮汐升降的智能水閘等，當局指翠屏河的水質可能仍會受上游集水區在不同季節、天氣狀況及區內活動影響而出現少許氣味問題，渠務署會持續密切留意情況並採取跟進措施。

發展局局長甯漢豪今日(19日)在網誌表示，活化翠屏河過程中，工程團隊優先改建行人天橋，並確保工程期間行人天橋的運作不受影響，改建完成後，再移除天橋基座，消除排洪障礙。另外，團隊亦在翠屏道至敬業街段的河道進行挖深工程，並在上游安裝1.2米高的擋水牆，將翠屏河的最高排洪能力提升至每秒超過150立方米的水流量，相當於在約17秒內填滿一個奧林匹克標準游泳池。

發展局指，由於翠屏河是一條運作中的排洪河道，在暴雨來臨時，水位有機會於短時間內迅速上升，工程團隊利用人工智能技術，分析降雨的預報數據，以預測兩小時內河道水位的變化。當預測到水位將會超出安全水平時，會即時通知相關人員，讓前線人員有足夠時間安排善後工作，確保工地安全。此外，團隊於瑞和街、敬業街和偉發道設置旱季截流器，把雨水渠內受污染的旱季水流堵截，然後分流至污水收集系統處理，減少污染源排入雨水收集系統，河流水質已有明顯改善。

發展局又稱，為了改善翠屏河水質，工程團隊在下游近鴻圖道位置設置隨潮汐升降的智能水閘，調節水位以確保水量充足，減少河道乾涸機會，改善氣味問題。當河道上游的水位高於預設的水位，或天文台發出惡劣天氣警告訊號時，智能水閘亦會預先降低，平臥河床，確保河道維持最大的排洪能力。

在觀塘區居住多年的街坊林女士憶述，昔日觀塘徙置區環境雜亂，附近「大坑渠」（明渠）臭氣熏天，經活化後的變化很大，令她喜出望外。現時她恆常沿河散步，欣賞河畔優美景色，更樂見鷺鳥在河中棲息，讓她非常驚喜。

另外，團隊沿河興建了六條跨河行人通道及一個浮島，縮短河道兩岸的步行距離；團隊更沿河興建了具社區創新概念的六個園景平台，分別設置門廊地標、特色渠蓋、藝術燈飾「浮蓱」，以及翠屏河吉祥物「翠屏雀」的藝術裝置，近敬業里的河道兩岸亦保留了超過50棵細葉榕，打造觀塘市中心的林蔭走廊。