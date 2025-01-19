西藏終止地震一級應急響應　餘震仍不斷

西藏日喀則市定日縣本月7日發生黎克特制6.8級地震，造成嚴重傷亡。西藏自治區應急指揮部發布消息，按照《西藏自治區地震應急預案》關於終止響應的相關規定，該部明決定從周日（19日）凌晨零時起，終止該自治區地震一級應急響應，轉入安置救助及恢復重建。

定日縣強震已造成至少126人死亡、188人受傷，超過3,600戶房屋倒塌，逾4.6萬人疏散安置。西藏自治區應急指揮部在災後根據震情災情，啟動地震一級應急響應，全力組織開展抗震救災工作。為保障災民溫暖過冬，西藏自治區應急管理廳加快板房籌集、調運、安裝工作，截至上周四（16日）共籌集到1.3萬套板房，6,135套已運抵災區，搭建了5,152套，其餘正陸續運往災區。相關部門全力排查災區安全風險隱患，組織專業團隊對災區農房和公共建築排查鑑定，災區各項秩序逐步恢復正常。

日喀則市定結縣上周六（18日）深夜11時36分發生4.6級地震，周日凌晨零時26分再發生4.2級地震，震源深度均為10公里，雖未有傷亡報告，但仍引起關注。中國地震台網正式測定，定結縣4.6級地震是定日縣6.8級地震的餘震，震央距離主震震央20公里。另有旅德水利專家向外媒表示，中國政府對西藏地震、相關災情及救災的消息控制得很緊，現在官方承認有5座水庫發現出現局部開裂等問題，採取將水庫蓄水放空等措施，說明問題已十分嚴重。