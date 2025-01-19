內地整治春節網絡環境　針對低俗直播炫富等問題

為了營造喜慶祥和的春節網絡氛圍，中央網信辦決定周日（19日）起開展為期一個月的「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動。行動重點整治6方面問題，包括挑起極端對立、炮製不實訊息、宣揚低俗惡俗、鼓吹不良文化、違法活動引流、侵害消費者權益。

重點整治的問題包括借春節晚會等話題挑起互撕謾罵等行為、惡意醜化攻擊春節民風民俗等活動的內容；虛構突發案事件原因等，誘導網民前往存在安全隱患的「野景點」；發布推送含低俗擦邊等內容的直播和短片，直播低俗搭訕或騷擾路人等；以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等導向不良內容，鼓吹炒作封建迷信陋習；通過發送虛假優惠連結、假冒客服退款等實施網絡詐騙；利用虛假或令人誤解的商業宣傳，誤導消費者。

今次工作目標是堅持問題導向和效果導向，進一步聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治民眾反映強烈的網絡生態問題。中央網信辦要求各地網信部門及時傳達部署，督促重點網站平台成立工作專班深入排查問題漏洞，同時管住算法推薦，並加強典型案例處置曝光。