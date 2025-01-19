6成受訪者指簡樸房8平方米標準太低　逾4成以「滿分」形容租金壓力

去年《施政報告》提出推行「簡樸房」制度以取締劣質劏房，有關諮詢期下月10日結束。有組織今日(19日)發表一項劣質劏房及簡樸房政策調查，指有6成受訪者認為政府提出的簡樸房面積不少於8平方米的標準仍然太低，6成7受訪者擔心居住空間不足，影響子女成長，建議政府管制簡樸房租金，面積應跟隨公屋，採取人均面積計算等。

社區組織協會去年12月至本月期間，透過網上和實體問卷，訪問211戶租住劏房、板間房和床位房的租客。結果發現，只有1成受訪者認為現時的居住環境符合「簡樸房」標準，6成受訪者認為簡樸房不可少於8平方米的標準過低。超過3成受訪者認為，業主會藉此調高租金和費用，超過4成受訪者以「10分」滿分來形容租金壓力。

有原本租住「一劏七」劏房的租戶表示，去年已被業主迫遷，指政府宣布簡樸房面積標準規管後，業主打算將單位重新分成4伙，相信業主會將原先7伙的租金，由4個租戶平均攤分，變相轉嫁租金壓力在租戶身上。

調查亦發現，部分劣質單位符合「簡樸房」的標準尺寸，但可能由於家庭成員多，實際人均居住面積很低。社協提出建議，包括「簡樸房」居住環境最低標準應該效法公屋採取人均居住面積概念、擴闊劏房定義及規管對象、立法訂立起始租金、安置政策，以及及早登記及有社會服務支援隊跟進安置等。