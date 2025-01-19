沙巴龍躉繁殖力強　放生行為嚴重干擾本地海洋生態系統

由於價格相對便宜且體型顯眼，沙巴龍躉成為「放生」活動中的熱門選擇。港大的生態學家發現，經常用於放生的老虎斑龍躉混種魚，俗稱沙巴龍躉，流入本地海域後可成為強勢的捕食者，嚴重干擾本地海洋的生態系統。研究人員強調，推動公眾教育和加強保育措施，對於減少宗教活動及其他人類行為對生態造成的破壞至關重要，該些措施對於維護香港海洋生態系統的健康具有重要意義。

為了探討沙巴龍躉被放生到沿岸水域後可能帶來的生態影響，香港大學生物科學學院和太古海洋科學研究所的團隊首次運用先進的DNA元條形碼技術分析沙巴龍躉的食性，該技術的特點是即使獵物已被消化或分解，仍能準確辨識出其物種。這種創新的方法精確揭示了沙巴龍躉的飲食習慣及其對本地海洋生態系統的影響。

研究發現，沙巴龍躉是一種極具競爭力的外來捕食者，憑藉其獨特的飲食習性和高度適應能力，對本地生態系統構成嚴重威脅。牠們主要捕食本地魚類不常選擇的魚類、甲殼類及頭足類等，並能有效利用生態系統中未被其他物種佔據的資源及生態棲位，從而干擾食物鏈並破壞生態平衡。

研究同時指出，放生活動在將外來物種引入至本地水域方面扮演了關鍵角色。研究團隊警告，沙巴龍躉在香港水域內快速擴散，加上其體型龐大且缺乏天敵，將進一步威脅原有物種的存續，對香港沿岸生態系統的海洋生物多樣性帶來挑戰。