逾8000人步行10公里籌款　大球場起行全程3小時

有慈善團體今日(19日)早上在香港島及九龍區舉行步行籌款，路線全程長約10公里，逾8,000人參加。該慈善團體表示，善款將全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的會員機構。

香港公益金舉辦的「2024/2025年度港島、九龍區百萬行」早上9時起步，由香港大球場出發，經黃泥涌峽道、布力徑、香港仔水塘道至香港仔郊野公園遊客中心。大會指路線全程長約10公里，步畢全程約需3小時。

該慈善團體表示，是次步行籌款的善款將全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的會員機構，協助有需要家庭，鼓勵成員間建立互愛互勉的緊密關係，預防及處理個人或家庭問題，並針對家庭無法解決的需要，提供輔助服務。

運輸署上周五（17日）表示，為配合該步行籌款，上午約七時起，大球場徑、加路連山道(北行)、連道(南行)(上山方向)、樂活道(下山方向)、大坑道及畢拉山道的部分路段會分階段實施封路及改道措施，直至人群散去及道路重開；及所有位於大球場徑、加路連山道、開平道、東院道及甘道的路旁停車位於上午六時起暫停使用。另外，途經該處的下巴士及專線小巴路線亦有相應改道安排。

有政府官員出席並主持開步禮，在社交網站表示，今早看見不論大小朋友精神抖擻，大步向前走，現場氣氛熱鬧熾熱。該官員又說，大家可透過步行運動，既可放鬆身心，亦可共襄善舉，一舉兩得。