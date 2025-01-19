流感高峰期再臨　中西醫結合治療　紓緩流感不適或病後調理

本港已踏入流感季節，一項調查顯示，25%出現上呼吸道症狀患者會向中醫求診，而36.2%則會尋求西醫的幫助，但有逾半患者未必會理會自己的狀況，選擇自行康復。事實上，隨着流感高峰期再次來臨，有註冊中醫師指，中醫對於流感的治療具有顯著療效，提醒市民預防流感要多攝取新鮮水果和蔬菜，亦可考慮定期進行針灸和推拿。政府同時呼籲中西醫協作防護流感，確保市民，特別是高危一族如長者、小童及孕婦的健康。

中醫指，流感主要可分為風寒感冒、風熱感冒和虛人感冒三種類型，如屬風寒感冒患者通常表現出重的的鼻塞、流清鼻涕、咳嗽伴隨白痰、身體僵硬及畏寒等症狀，桂枝湯、葛根湯等是經典的方劑，能夠發汗解表，溫通經絡，幫助身體抵抗外邪；風熱感冒的患者常見流黃鼻涕、喉嚨痛、口渴、發熱等症狀，銀翹散能夠清熱解毒，紓緩喉嚨不適，適合於風熱型症狀的患者；虛人感冒主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升身體的抵抗力。

市民亦可考慮中西醫結合治療流感。西醫在治療方面以控制病徵為主，包括處方藥物紓緩症狀如抗病毒藥物。抗病毒藥物在流感症狀出現首48小時發揮最佳效能。患者在開始使用抗病毒藥物的同時，也可以根據中醫的辨證施治進行輔助治療，減少流感後的疲倦、咳嗽等不適。註冊中醫師黃韻婷提醒，由於病人體質不同，切勿隨意自行用藥，應先諮詢西醫或註冊中醫師，以免延誤病情或服藥後出現副作用。

註冊中醫師陳冠龍表示，中醫在預防流感方面強調增強身體的免疫力（正氣），從內到外進行綜合調理，以提升整體健康水平，有效抵抗流感的侵襲。建議市民可通過調整飲食習慣，多攝取新鮮的水果和蔬菜，以提高營養攝入，增強免疫系統的功能；適量食用具有健脾益氣、增強抵抗力的食物，如人參和黃芪等；在流感高峰期，可考慮定期進行針灸和推拿，以疏通經絡、調和氣血，預防外邪入侵。