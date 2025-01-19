全港中小學硬筆書法比賽　參賽者弘揚良好生活習慣

肝炎是香港常見的疾病，肝癌更是本港第三大的致命癌症，現每年約有1500至1600宗肝癌的登記死亡個案，如果及早發現和控制乙型肝炎，可減上肝癌的風險。有立法會議員與多個關注健康團體，發起推廣肝臟健康計劃，去年11月舉行全港中小學中文硬筆字書法比賽，向在校學生和社區，宣傳肝臟健康和自小養成良好生活習慣。比賽收逾1.1萬份參賽作品，日前舉行了頒獎典禮，計及初小至高中組，共有92個獎項。

議員陳穎欣聯同同路人同盟、香港肝臟移植協康會協辦發起「推廣臟健康計劃2024」，旨在於「預防教育、篩查監測、治療」三方面，全面、立體公眾關注肝臟健康。去年11月舉行全港中小學中文硬筆書法比賽，向在校學生和社區，宣傳肝臟健康和自小養成良好生活習慣。是次活動共有86間學校參與，收到11286份參賽作品，比賽共分初小組、高小組、初中組、高中組四組。每組各設3名，及20名優異獎，共計92個獎項。

頒獎典禮於本年1月18日，假荃灣潮州公學舉行。共有50多所來自全港中小學，多位的得獎學生、家長和教師出席。同路人同盟主席陳偉傑指，家長和學生如果懷疑肝臟健康有問題，便不要猶豫進行檢查。他將會聯同其他病人組織，爭取政府能夠加強篩查和監測，利用基層醫，及早和普及地為高危人士進行乙肝篩查。

香港肝臟移植協康會會長黃龍輝就指，把有關肝臟健康的訊息傳達給一萬一千多位參加的學生及其家人。希望學生能養成良好的生活習慣，全家人的肝臟健康外科專科醫生 香港大學名譽臨床副教授 夏威醫生表示，自小養成良好習慣守護肝臟健康。

陳穎欣表示，肝臟疾病對健康的影響不容忽視，一直希望透過社區推廣，喚醒大眾的認識及關注，做到「重預防、早治療」。她指定期篩查、監測方面是及早做好「治未病」的關鍵。在之前公布的施政中，接受了其提出的建議，將推行乙型肝炎篩查，針對高風險人群，例如為乙做篩查及管理，將透過基層醫療地區康健中心、家庭醫生等合作，以策略性採購措施助高風險人群做篩查。