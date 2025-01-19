深水埗女子倒斃劏房　疑電熱水爐漏電奪命

昨日(18日)早上6時許，一名姓趙(44歲)女子被發現在深水埗基隆街142號的劏房住所內暈倒，救援人員奉召到場，當場證實她氣絕身亡。執法部門將案件列作「屍體發現」，事主死因有待驗屍確定。

據了解，涉事單位為一開4劏房，每間面積百餘尺至200呎，業主自2007年購入單位後，一直無進行維修或檢查。至於趙婦與姓方丈夫結婚逾20年，他們數年前因經濟問題分居，趙婦獨居上址，但仍然與丈夫保持聯絡。另外，事主近期患上急性咽喉炎，早前曾赴內地接受藥物治療。

前日(17日)晚上，有兩間劏房的住戶分別通知業主，指單位浴室懷疑漏電；業主得悉情況後，曾經致電趙女，不過未能與她取得聯絡。至昨日早上，業主親自上門查看，驚見趙女昏迷坐在單位浴室內，慌忙致電報案，可惜無法救回趙女的性命。相關人員及後檢查單位，發現主電箱設置於死者的劏房內，而單位亦出現跳掣情況，懷疑屋內電熱水爐外殼受損漏電，趙女在洗澡前觸碰到外殼，意外觸電殞命。

機電工程署回應傳媒查詢時表示，該署在昨晨派員到場調查，初步懷疑電熱水爐的金屬外殼，因單位內電力線路故障而出現漏電情況，導致有關女子在觸碰電熱水爐外殼時觸電。署方正進行深入調查，以確定事故成因。該署人員已截斷有關單位的供電，並向業主發出改善通知書，要求業主聘請註冊電業承辦商檢查及確認單位內所有電力裝置安全後，才可恢復供電。