大學生稱參加電競中越邊境失聯　疑被賣到詐騙園區

陝西省西安市一名男大學生近日放寒假，稱要參加一個槍戰遊戲電競比賽，惟數天後失聯。家屬報警後，民警調查證實他已乘飛機前往廣西南寧的中越邊境，目前仍未尋回。當地民間救援隊直言，大學生被以打電競比賽為由，誘騙出境賣到詐騙園區並非個別事件。

段女士表示，19歲兒子小段本月11日放寒假，回到渭南市的家中，當晚又再返回西安，稱要參加電競比賽。小段上周日（12日）向母親表示比賽晉級，翌日就回家，但翌日稱比賽又贏了，要等到上周五（17日）八強賽，如果贏了就是周一（20日）陝西決賽。然而，小段的消息愈來愈少，上周五再未回覆。

段女士上周五向渭南市公安局臨渭分局報案，站南派出所出具的文件顯示，小段上周二（14日）在西安咸陽國際機場乘飛機，當晚抵達南寧吳圩機場。他兩日後出現在南寧興寧區西關路高峰路口，已經出境，據說是走水路，需3天左右才知具體在哪國。公安臨渭分局民警計劃和家屬同赴廣西和當地警方對接，爭取救人。民間救援隊透露同類案件時有發生，已接到各地數百人求助，一旦交贖金就會被轉賣下一個園區。