華首個人形機械人半馬　將在今年上半年起跑

2024年北京亦莊半程馬拉松上，機械人在起點和終點為選手加油打氣。

北京經濟技術開發區上周六（18日）公布，今年上半年，全球首個人形機械人半程馬拉松將與2025北京亦莊半程馬拉松共同起跑，屆時會有1.2萬名半馬選手和20多間人形機械人企業代表隊共同參賽。在20多公里路程上，人形機械人和人類跨過北京亦莊地標文博大橋，奔跑在網紅打卡地泡桐大道，預料這道科技與時尚共融的風景線將十分精彩。

大賽將為人形機械人半馬設立冠亞季軍、完賽獎、最佳耐力獎、最快速度獎和最佳人氣獎等。根據要求，參賽機械人不包括輪式結構，須具備人形外觀、可實現雙足行走或奔跑等動作的機械結構；全尺寸組身高在0.5米到2米之間，髖關節到足底最大伸展距離不小於0.45米，可以採取手動遙控（包含半自動）或完全自主方式控制，比賽過程中可更換電池。

值得一提的是，2024年北京亦莊半程馬拉松上，已有人形機械人在起點和終點為選手加油打氣。北京經濟技術開發區負責人介紹，將加快具身智能前沿技術攻關和高端人形產品產業化，全力推動人形機械人產業創新發展。

另一邊廂，農曆新年將至，周一（20日）登場的中國首個機械人春晚嘉年華，將由來自北京經濟技術開發區的茶藝、咖啡等多種機械人共同登台，展示唱歌、跳舞、打快板、寫春聯等技能；化身李白的機械人將吟誦千古傳頌的經典詩詞《蜀道難》。此次演出通過機械人精彩演繹，展現機械人技術魅力與未來生活的無限可能，並把北京市經開區機械人產業成果呈現在觀眾面前。