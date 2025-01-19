四個中學生一個「不想努力了」　逾40%「躺平」超過1年

「躺平」現象自2021年開始於年輕一代盛行，香港基督教女青年會(YWCA)今日(19日)公布最新研究，發現躺平現象有年輕化趨勢，逾四分一受訪中學生自感「躺平」，不少更是初中生，大部份人並非單純感到無望或無方向，而是多番努力但不成功，平衡利弊後，才「覺醒」與主流的上進、物質主義價值觀「斷捨離」，尋求簡單、自由和舒適的生活。

研究於2024年9月至11月進行，以問卷訪問了990名中一至中六學生。問及他們對「躺平」的印象，52.6%人認為「中立」、34.8%認為「負面」， 12.6%人認為「正面」；亦有48%人稱會支持朋友「躺平」，反映時至今日，「躺平」一詞不再貼滿負面標籤。另外有27%受訪學生覺得已經「躺平」，當中52.4%為初中生，47.6%為高中生，若以全港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人「躺平」。「躺平」時間方面，多達41.2%(110人)稱已「躺平」超過1年。

女青總主任(青年及社區服務)郭義聰指出，研究結果反映「躺平」現象年輕化，這種低慾望、不高攀、重自由的生活模式，由初入社會的成年人以至中學生也趨之若鶩。他認為「躺平」是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感，以及被看見、被認同的感覺。郭義聰又指出大部份青少年視「躺平」為暫時的理想狀態，但並非覺得自己一無是處，或對人生感到絕望；只要下一個機遇來到，他們仍願意繼續嘗試。他鼓勵年輕人繼續裝備自己，社會亦應給他們想像未來的機會。